Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г $74,95/барр. до $82,87/барр.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA). Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до $68,48/барр.

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