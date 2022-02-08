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ТЭК 08.02.2022 21:55

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2022г $74,95/барр. до $82,87/барр.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2022 год с $74,95/барр. до $82,87/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

Ведомство также повысило оценку стоимости Brent на 2023 год - с $67,5/барр. до $68,48/барр.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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