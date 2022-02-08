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ТЭК 08.02.2022 23:05

Минэнерго повысило прогноз добычи нефти в США на 200 тыс. б/с в 2022г и 2023г

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета жидких углеводородов) на 2022 год с 11,8 млн б/с до 12 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

"Мы прогнозируем, что добыча вырастет в среднем до 12 млн б/с в 2022 году и до 12,6 млн б/с в 2023 году, что станет рекордно высоким среднегодовым показателем добычи", - говорится в прогнозе.

Таким образом, ведомство также повысило прогноз добычи в 2023 году - на 200 тыс. б/с.

Отмечается, что предыдущий среднегодовой рекорд в 12,3 млн б/с был установлен в 2019 году.

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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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