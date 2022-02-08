Запуск газопровода "Северный поток-2" не должен увязываться с какими-либо политическими аспектами, этой позиции придерживается большинство в ФРГ, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"Этот проект - и это подтверждено, в том числе, высшими представителями германского правительства - является экономическим, коммерческим, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-либо политическими аспектами", - сказал Нечаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Это доминирующая позиция, потому что все понимают, что газ должен прийти. "Северный поток-2", обе трубы, готовы и заполнены газом, это существенно повлияет, в том числе, на ценовую политику на энергетическом рынке Германии", - добавил он.

По словам посла, заменить природный газ ФРГ в настоящее время нечем.

"Поэтому здравомыслящие круги, поддерживающие эту линию правительства, высказываются однозначно в пользу введения в эксплуатацию "Северного потока-2",- добавил Нечаев.

Он отметил, что введение проекта в эксплуатацию задерживается "из-за некоторых бюрократических проволочек", связанных с сертификацией и другими вопросами.

"Надеемся на то, что здравомыслие победит, и мы запустим этот проект на благо всей Европы, энергобезопасности Европы. Абсолютный, как говорят немцы, win-win проект", - сказал посол.