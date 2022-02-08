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Дальнее зарубежье 08.02.2022 22:48

Чавушоглу и Блинкен обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины и на Кавказе

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого они обсудили ситуацию на границе России и Украины, сообщили во вторник в турецком МИД.

"Чавушоглу и Блинкен обсудили кризис в отношениях Украины и РФ, подчеркнули значимость дипломатического урегулирования напряженности", - приводит агентство "Анадолу" выдержки из заявления МИД Турции.

Согласно турецкому ведомству, Чавушоглу также проинформировал своего американского коллегу о предпринимаемых Анкарой "усилиях для снижения напряженности между Киевом и Москвой".

Отмечается, что глава МИД Турции и госсекретарь США также обсудили ситуацию на севере Сирии и на Кавказе, в частности - процесс нормализации отношений Анкары и Еревана.

Кроме того, агентство "Анадолу" указывает, что Чавушоглу пригласил Блинкена на дипломатический форум, который пройдет с 11 по 13 марта в Анталье.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, РАЗГОВОР


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