Боевики в Сирии совершили за трое суток 10 терактов на контролируемой США территории, погибли 18 человек

На подконтрольной США территории Заевфратья за последние несколько дней совершено 10 терактов и диверсий, в результате которых погибли почти 20 человек, десятки ранены, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"Только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибло 18 и ранено 25 человек", - сказал Журавлев на брифинге во вторник.

"При этом Соединенные Штаты и Великобритания продолжают реализацию программы так называемой "амнистии" для участников террористических группировок. Сотни последователей радикальных течений освобождены из мест заключения и приняты в ряды подконтрольных США вооруженных формирований. Часть из них, по имеющимся данным, переброшена на территорию зоны Эт-Танф", - подчеркнул он.

По его словам, подобные действия провоцируют рост террористической угрозы.

"По имеющейся информации лидеры бандподполья планируют проведение диверсий против государственных служащих и объектов на территории провинций Хомс, Дамаск, Деръа и Эс-Сувейда", - подчеркнул Журавлев.