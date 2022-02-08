Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.942 RUR   0.0226 GBR   2.299 TRY   0.1249

Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 91.32 -0.99 Brent 92.69 -0.58

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.02.2022 23:34

Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник вечером обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины, лидеры отмечают необходимость добиться мирного урегулирования проблемы путем переговоров.

"Наше стремление сегодня в рамках "Веймарского треугольника" - мы хотим деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации, нам нужны переговоры и решение", - сказал Шольц журналистам перед началом переговоров.

По его словам, необходимо "сохранить мир в Европе дипломатией и четкими посылами". "Наша сегодняшняя встреча станет хорошей для этого возможностью", - сказал он.

Дуда со своей стороны отметил, что очень обеспокоен ситуацией.

"Наша задача - обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность и тех стран, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Тем не менее, они наши партнеры. Я думаю и говорю об Украине", - сказал президент Польши.

В свою очередь, Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Европе. "Мы должны продолжать диалог, сохраняя единство. Это нужно, чтобы остановить эскалацию, добиться деэскалации", - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели Франция, ФРГ и Польша будут активно работать по этой теме. В частности, по его словам, это должно позволить "найти способы начать серьезный диалог с Россией сразу на нескольких площадках".

Макрон отметил, что, среди прочего, НАТО, США, но также и европейские страны будут работать над тем, какие можно предложить России "гарантии в сфере безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА


Похожие новости


Главы МИД Германии и Франции посетят Украину через неделю Состоялся телефонный разговор Путина с Меркель и Макроном - Кремль Германия объявила ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом Киев возлагает на Париж и Берлин моральную ответственность за утрату Грузией и Украиной части своих территорий Меркель пообещала, что ЕС не перестанет давить на Беларусь до изменения ситуации в стране Любое подключение международных организаций к переговорам возможно лишь с согласия Баку и Еревана - Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]