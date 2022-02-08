Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда и канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник вечером обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины, лидеры отмечают необходимость добиться мирного урегулирования проблемы путем переговоров.
"Наше стремление сегодня в рамках "Веймарского треугольника" - мы хотим деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации, нам нужны переговоры и решение", - сказал Шольц журналистам перед началом переговоров.
По его словам, необходимо "сохранить мир в Европе дипломатией и четкими посылами". "Наша сегодняшняя встреча станет хорошей для этого возможностью", - сказал он.
Дуда со своей стороны отметил, что очень обеспокоен ситуацией.
"Наша задача - обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность и тех стран, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Тем не менее, они наши партнеры. Я думаю и говорю об Украине", - сказал президент Польши.
В свою очередь, Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Европе. "Мы должны продолжать диалог, сохраняя единство. Это нужно, чтобы остановить эскалацию, добиться деэскалации", - сказал он.
Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели Франция, ФРГ и Польша будут активно работать по этой теме. В частности, по его словам, это должно позволить "найти способы начать серьезный диалог с Россией сразу на нескольких площадках".
Макрон отметил, что, среди прочего, НАТО, США, но также и европейские страны будут работать над тем, какие можно предложить России "гарантии в сфере безопасности".
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