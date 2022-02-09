Продажа США оружия Тайваню является вмешательством во внутренние дела КНР, армия готова пресекать подобные действия

Соединенные Штаты, поставляя оружие Тайваню, не только нарушают принцип "одного Китая", но наносят ущерб безопасности КНР, китайская армия готова пресекать все попытки внешних сил вмешиваться во внутренние дела страны, заявило министерство обороны КНР.
"Продажи США вооружений Тайваню являются серьезным нарушением принципа одного Китая и совместных коммюнике (об установлении дипотношений - ИФ), грубым вмешательством во внутренние дела КНР и наносят ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - говорится в заявлении министерства.
Оно выразило протест в связи с этими действиями США и подчеркнуло: "Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности, решительно пресечет любые формы вмешательства внешних сил и сепаратистские заговоры, нацеленные на "независимость Тайваня", и продолжит продвигать процесс воссоединения Родины".
В заявлении говорится, что Китай настоятельно требует от США прекратить продажи оружия тайваньскому режиму, разорвать военные связи с ним и "прекратить посылать неправильные сигналы сепаратистским силам "независимости Тайваня", чтобы не вызвать серьезных последствий для военных отношений между Китаем и Соединенными Штатами, мира и стабильности в Тайваньском проливе".
Накануне Пентагон объявил о готовности к поставкам Тайваню частей к американским ракетам "Патриот" с целью их модернизации.
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