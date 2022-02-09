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Дальнее зарубежье 09.02.2022 11:11

SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX потеряла около 40 интернет-спутников Starlink из 49 выведенных на орбиту 3 февраля в результате геомагнитной бури, об этом сообщила компания на своём сайте.

"Предварительный анализ показал, что повышенное сопротивление на низких высотах не позволило спутникам выйти из безопасного режима и начать коррекцию орбиты, около 40 спутников вернутся или уже вернулись в атмосферу Земли", - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что в результате бури сопротивление воздуха стало на 50% более сильным, чем при предыдущих запусках. Специалисты приняли решение перевести мини-спутники в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите "боком", чтобы снизить сопротивление, однако предпринятые меры не помогли.

По данным компании, сошедшие с орбиты аппараты не представляют угрозы для других спутников и спроектированы так, чтобы сгореть при входе в атмосферу Земли.

Запуск 49 интернет-спутников Starlink был осуществлен с помощью тяжёлой ракеты-носителя Falcon 9 3 февраля в 13:13 по времени Восточного побережья США (в 22:13) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка SpaceX состоит из более двух тысяч космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

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