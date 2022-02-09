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ТЭК 09.02.2022 10:44

Формат ОПЕК+ нужно сохранить и после 2022 года – Шахбазов

Формат сотрудничества ОПЕК+ необходимо сохранить и после 2022 года, считает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Министр напомнил, что при подписании Декларации о сотрудничестве в 2016 году одной из основных целей было достижение стабильности на рынке за счет обеспечения баланса между спросом и предложением.

«Недавние неопределенности в мировой экономике, связанные с пандемией COVID-19, а также растущий рост инициатив в области зеленой энергетики подтверждают необходимость эффективного инструмента для рыночного баланса. Я думаю, что платформа ОПЕК+ будет нужна и после 2022 года, как инструмент баланса. Страны-экспортеры должны поддерживать эту эффективную основу сотрудничества и строить свою линию поведения на нефтяном рынке путем взаимного обсуждения и взаимопонимания», - заявил Шахбазов в интервью, опубликованном в ежемесячном бюллетене ОПЕК.

По словам министра, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», с момента своего создания в декабре 2016 года формат сотрудничества ОПЕК+ способствует стабильности на рынке нефти.

«В этом контексте рынок нефти в настоящее время имеет более гибкий и эффективный механизм мониторинга. Благодаря ряду влияющих факторов нефтяная отрасль была защищена от рецессии. Считаю, что страны ОПЕК+ успешно выполнили историческую миссию за пять лет по обеспечению баланса спроса и предложения, стабильности цен на нефть и общих интересов. Сегодня рынок нефти более сбалансирован, чем другие энергетические рынки, и в этом наш общий успех», - отметил Шахбазов.

При этом министр отметил, что, хотя ситуация на рынке в настоящее время и выглядит оптимистичной, необходимо дальнейшее обеспечение устойчивости. В условиях растущей неопределенности в отношении углеводородов, в том числе нефти, необходимо существенное регулирование рынка.

«Острый дисбаланс никому не нужен. Стабильность на энергетическом рынке в интересах каждого из нас, и решения ОПЕК+ обеспечивают наиболее подходящие решения для этого общего интереса», - сказал он.

Министр также отметил, что принятая в 2019 году «Хартия о сотрудничестве» вывела взаимоотношения между странами ОПЕК и государствами, не входящими в ОПЕК, на новый уровень.

«Думаю, что проведенные мероприятия и принятые до сих пор решения полностью оправдали себя и укрепили уверенность в будущем Хартии. Считаю, что Хартия и дальше будет выполнять свою достойную миссию по налаживанию диалога между странами-экспортерами, потребителями, инвесторами и ключевыми игроками мировой экономики в целом, поддержанию рыночного баланса», - сказал он.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК в апреле 2020 года утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа - с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года. В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, то есть от отметки 718 тыс. б/с. Начиная с 1 августа 2021 года до конца декабря 2022 года, действуют договоренности уже по новой "Декларации о сотрудничестве", подписанной в ходе 19-ой министерской встречи стран ОПЕК+ 18 июля 2021 года. По новым договоренностям, страны ОПЕК+ решили наращивать нефтедобычу ежемесячно на 400 тыс. б/с, начиная с августа 2021 года. При этом, Азербайджан в течение всего периода действия этого решения ежемесячно будет увеличивать нефтедобычу примерно на 7 тыс. б/с.

Квота Азербайджана в январе 2022 года составит 661 тыс. б/с, в феврале - 668 тыс. б/с, в марте – 675 тыс. б/с.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЬ, РЫНОК, ОПЕК+


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