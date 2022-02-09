Представленный в Хорватии дизайн национальной стороны монеты в один евро будет изменен после обвинений в плагиате

Хорватия будет вынуждена изменить дизайн национальной стороны монеты в один евро после того, как автора рисунка обвинили в плагиате, сообщает в среду хорватская телерадиокомпания ХРТ.

ХРТ отмечает, что изображение куницы на ветке дерева (нынешняя валюта Хорватии называется куной), выбранный для национальной стороны хорватской монеты в один евро, имеет слишком большое сходство с известной фотографией британского фотографа Иана Лича. После того, как это выяснилось, автор рисунка отозвал свою работу, Иан Лич приветствовал этот шаг.

Ожидается, что конкурс на новый дизайн монеты Хорватский народный банк объявит в ближайшие дни.

Это не первый казус, связанный с дизайном национальной стороны металлических денег в Хорватии. Ранее сербские власти выразили протест после того, как Хорватия объявила, что на монетах в 10, 20 и 50 евроцентов будет помещен портрет известного ученого Николы Теслы. В Сербии это назвали "присвоением культурного и научного наследия сербского народа". Тесла родился в 1856 году в сербской семье в селе Смилян, неподалеку от города Госпич, который тогда находился на территории Австрийской империи. Теперь этот район принадлежит Хорватии. Портреты Теслы также помещены на монеты и купюры сербских динаров.

Ранее сообщалось, что Хорватия намерена перейти с национальной валюты - куны на евро в начале 2023 года. Монеты евро и евроценты имеют одну общую для всех стран еврозоны сторону, на которой указаны номиналы, за оформление другой стороны отвечают власти каждой страны, эмитирующей эту валюту.

По условиям конкурса, объявленного в августа прошлого года, дизайн национальной стороны евро и евроцентов, которые будут выпускаться в Хорватии, отразил согласованные ранее мотивы - для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита.

Фоном для всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.