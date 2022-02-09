Вторжение России на Украину приведет к пересмотру с возможностью понижения рейтингов обеих стран - Moody`s

Наращивание российских войск на границе с Украиной повысило риск усугубления военного конфликта между двумя странами и введения новых санкций в отношении России западными государствами, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s.
"Вторжение России в Украину, которое не является нашим базовым сценарием, приведет к помещению на пересмотр с возможностью понижения рейтингов обеих стран", - отмечают эксперты агентства.
Россия имеет рейтинг "Baa3" от Moody`s со "стабильным" прогнозом, Украина - рейтинг "B3/стабильный".
"Moody`s ожидает, что любое военное вторжение в Украину приведет к введению дополнительных санкций в отношении России. Последствия новых санкций будут зависеть от того, какие сектора подпадут под них, а также от масштаба санкций и степени координации между западными странами", - говорится в обзоре.
Несмотря на то, что способность России жить под санкциями и отвечать на них усилилась за последние годы, введение дополнительных серьезных экономических и финансовых санкций, например, ограничение доступа к импорту ключевых технологий, необходимых для модернизации экономики, может оказать понижательное давление на кредитный профиль страны, отмечают эксперты Moody`s.
"Введение жестких и скоординированных санкций, которые помешают своевременному осуществлению трансграничных платежей, создаст непосредственные риски для кредитоспособности РФ", - считают в агентстве, отмечая, при этом, что считают такие санкции маловероятными.
"Россия располагает существенными ресурсами, которые помогут ей обезопасить себя в краткосрочной перспективе от последствий новых санкций, - говорит вице-президент и старший кредитный аналитик Moody`s Эван Вольманн. - Тем не менее, в рамках сценария, являющегося маловероятным и очень отдаленным, жесткие санкции приведут к отсрочке выплат по внешнему долгу РФ, что будет означать дефолт по нашим определениям и повлечет за собой понижение рейтинга".
"Украина укрепила бюджетные и внешние буферы с момента прошлой военной эскалации с Россией в 2014-2015 гг., и это позволит стране справиться с немедленными последствиями конфликта. Однако со временем кредитоспособность Украины может оказаться под серьезным давлением, если ей не будет предоставлена существенная внешняя помощь, чтобы поддержать финансы, учитывая необходимость рефинансирования внешних долгов", - говорится в обзоре.
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