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Культура 09.02.2022 12:03

Минкультуры призывает ЮНЕСКО исследовать азербайджанское культурное наследие на территории Армении

Министерство культуры Азербайджана рассчитывает на, что ЮНЕСКО детально изучит наследие азербайджанского народа на территории Армении.

"Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность об отправке в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Как известно, на территории Армении имеются образцы богатого исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанцев, проживавших на этой территории веками. Еще в 1869 году, согласно статистике, опубликованной в документе "Кавказский календарь на 1870 год", изданном российским губернаторством Кавказа, только на территории Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей. Помимо мечетей, в список входят также Ханский дворец в Ереване, стены Иреванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, усыпальницы, кладбища и т. д., существовавшие на территории современной Армении", - говорится в сообщении министерства.

В Минкультуры выразили надежду, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет иметь важное значение в контексте детального изучения, мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении.

Как сообщалось, МИД Азербайджана в среду заявил, что Армения полностью уничтожила культурное наследие Азербайджана на своей территории.

Договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению была достигнута по результатам видеопереговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя ЕС Шарля Мишеля 4 февраля.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНКУЛЬТУРЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ, ЮНЕСКО


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