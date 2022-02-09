Минкультуры призывает ЮНЕСКО исследовать азербайджанское культурное наследие на территории Армении

Министерство культуры Азербайджана рассчитывает на, что ЮНЕСКО детально изучит наследие азербайджанского народа на территории Армении.
"Министерство культуры Азербайджана приветствует достигнутую договоренность об отправке в ближайшее время миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Как известно, на территории Армении имеются образцы богатого исторического, культурного и религиозного наследия азербайджанцев, проживавших на этой территории веками. Еще в 1869 году, согласно статистике, опубликованной в документе "Кавказский календарь на 1870 год", изданном российским губернаторством Кавказа, только на территории Иреванской губернии насчитывалось 269 мечетей. Помимо мечетей, в список входят также Ханский дворец в Ереване, стены Иреванской крепости, а также многочисленные бани, караван-сараи, усыпальницы, кладбища и т. д., существовавшие на территории современной Армении", - говорится в сообщении министерства.
В Минкультуры выразили надежду, что предстоящая миссия ЮНЕСКО будет иметь важное значение в контексте детального изучения, мониторинга и документирования наследия азербайджанского народа на территории Армении.
Как сообщалось, МИД Азербайджана в среду заявил, что Армения полностью уничтожила культурное наследие Азербайджана на своей территории.
Договоренность об отправке миссии ЮНЕСКО в Азербайджан и Армению была достигнута по результатам видеопереговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя ЕС Шарля Мишеля 4 февраля.
Э.Шафиев
МИД Азербайджана призвал Армению отказаться от лжи и клеветы и «не загонять себя в еще более безвыходную ситуацию»
Турция намерена создать в Азербайджане предприятие по разработке высоких технологий для БПЛА
В Азербайджане в 2021г число активных налогоплательщиков превысило 665 тыс. - Джаббаров
Equinor увеличила дивиденды и buyback после сильной квартальной отчетности
Бакинский морской международный порт увеличил в 2021г перевалку грузов почти на 15%
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Россия вновь разрешила въезд более 120 тыс. трудовым мигрантам из Таджикистана
Штамм Омикрон выявили у 70% заболевших COVID-19 в России
SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за геомагнитной бури
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров