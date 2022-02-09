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СНГ 09.02.2022 13:03

Россия вновь разрешила въезд более 120 тыс. трудовым мигрантам из Таджикистана

Более 120 тыс. граждан Таджикистана, которым был запрещен въезд в Россию в 2021 году, были амнистированы российскими властями и получили право вернуться на российскую территорию для продолжения трудовой деятельности, заявила на пресс-конференции в Душанбе в среду министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Ширин Амонзода.

"В результате проведенных переговоров с российской стороной в отношении 120 тыс. 590 граждан Таджикистана, которые имели запрет на въезд на территории России, была принята амнистия", - сообщила Амонзода.

"Это те лица, которые допустили нарушения законодательства страны проживания, не соблюдали установленный порядок проживания и в отношении которых решение о запрете на въезд в страну было принято уполномоченными органами внутренних дел России", - уточнила министр.

По ее словам, в этот список не входят лица, в отношении которых решение о запрете на въезд приняты российскими судами.

Всего, по данным министра, в 2021 году в трудовую миграцию в РФ отправились 374 тыс. человек, что значительно больше, чем годом ранее.

"Если в 2020 году, когда наблюдался всплеск коронавирусной инфекции и границы были закрыты, многие граждане не смогли выехать для трудовой деятельности, в Россию отправилось 129 тыс. граждан Таджикистана, то в 2021 году на заработки в эту страны направилось 374 тыс. человек", - сообщила министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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