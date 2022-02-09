Бакинский морской международный порт увеличил в 2021г перевалку грузов почти на 15%

ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (БММТП) в 2021 году увеличил объем перевалки грузов по сравнению с показателем 2020 года на 14,6% - до 5,6 млн тонн, говорится в информации общества.
При этом 92,7% перевалки пришлось на транзитные грузы.
Перевалка через порт крупногабаритных транспортных средств (TIR), включая прицепы и прочую автотехнику, составила 39,431 тыс. единиц (спад на 8,8%). Спад связан с действующими из-за пандемии COVID-19 ограничениями на границе. При этом, 23,476 тыс. единиц составила перевалка TIR в направлении Баку-Туркменбаши-Баку, 15,955 тыс. единиц - в направлении Баку-Курык-Баку.
На паромном терминале в 2021 году перевалка вагонов составила 30,426 тыс. единиц (спад на 18,7%). При этом перевалка в направлении Баку-Туркменбаши-Баку составит 20,867 тыс. вагонов, - Баку-Курык/Актау-Баку - 9,559 тыс. вагонов.
Через контейнерный терминал в прошлом году перевалка составила 45,025 тыс. TEU (рост на 11,6% - ИФ).
По данным порта, перевалка сухих грузов в 2021 году увеличилась по сравнению с показателем 2020 года на 66% - до 1 млн 183 тыс. тонн.
Перевалка нефти и нефтепродуктов на терминале Дюбенди, входящим в состав БММТП, в отчетный период превысила 1,1 млн тонн, что в 2,3 раза выше по сравнению с 2020 года.
БММТП построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ. Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс. контейнеров.
По обновленным данным БММТП, на следующем этапе мощность порта составит 25 млн тонн грузов в год и 1 млн контейнеров. При этом, развитие порта в рамках второго этапа планируется по мере увеличения спроса.
Н.Аббасова
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