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СНГ 09.02.2022 12:20

Штамм Омикрон выявили у 70% заболевших COVID-19 в России

Штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в РФ, его доля среди заболевших составляет 70%, на "дельту" и остальные штаммы приходится 30% заболевших, сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель национального научного общества инфекционистов Александр Горелов.

"В настоящий момент где-то в пропорции 70 к 30 доминирует "омикрон", на все другие штаммы, прежде всего, самый серьезный штамм из последних - "дельта" приходится где-то 30%", - сказал Горелов в среду на пресс-конференции.

"Омикрон" обнаружен в 84 регионах РФ, единственным регионом, где не обнаружен этот штамм коронавируса, стал Чукотский автономный округ.

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