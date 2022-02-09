Заболеваемость COVID-19 в мире держится на очень высоком уровне - ВОЗ

Количество заражений COVID-19 и летальных исходов, ежедневно фиксируемых в мире, до сих пор непозволительно велико, заявил в среду помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлуорд.

"Если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию, то до сих пор каждый день выявляется 2 млн случаев, свыше 5 тыс. смертей", - приводит его слова издание The Guardian.

По его словам, такие показатели являются "абсолютно ошеломляющими", а обществу приходится жить с "неприемлемым бременем заболевания". При этом, отметил Эйлуорд, в распоряжении властей есть средства остановить или хотя бы замедлять распространение вируса, контролировать его.

Он также сказал, что мир нуждается в $16 млрд инвестиций для выхода из активной фазы пандемии.

"Это выглядит как значительная сумма денег, но это меньше, чем сейчас каждый месяц теряет мир", - пояснил он.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 400 млн 846 тыс. 690. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 764 тыс. 834 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.