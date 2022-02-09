ВОЗ отмечает снижение на 17% уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Уровень заболеваемости COVID-19 в мире за прошедшую неделю значительно снизился, в то время как смертность от последствий этого заболевания несколько увеличилась, говорится в распространенном в среду еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 31 января по 6 февраля заболеваемость коронавирусом по всему миру упала на 17%. Рост количества заражений был выявлен в регионе Восточного Средиземноморья (на 36%). Во всех остальных регионах зафиксирован спад заболеваемости.
Всего за неделю по всему миру было выявлено около 19 млн случаев заражения коронавирусом.
Смертность от коронавируса в мире увеличилась на 7%. Наибольший рост летальных исходов от последствий заболевания выявлен в Юго-Восточной Азии (на 67%), также число смертей увеличилось в Восточном Средиземноморье (на 45%). В остальных регионах смертность от последствий заболевания снизилась или практически не изменилась.
В целом за неделю в мире зафиксировано менее 68 тыс. смертей, вызванных последствиями заражения COVID-19.
За весь период пандемии в мире выявлено более 392 млн случаев заражения коронавирусом, более 5,7 млн пациентов скончались от последствий заболевания.
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