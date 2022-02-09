В Азербайджане в 2021г число активных налогоплательщиков превысило 665 тыс. - Джаббаров

В 2021 году в Азербайджане наблюдался рост числа активных налогоплательщиков, отмечает министр экономики Микаил Джаббаров.
"В 2021 году число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 8% и достигло 665,129 тыс. Число активных юридических лиц также увеличилось на 11,2% и составило 100,643 тыс", - написал Джаббаров на своей странице в социальной сети Facebook.
Б.Рустамбеков
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