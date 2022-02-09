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Происшествия 09.02.2022 12:59

В Азербайджане в ДТП за 2021 год погибли свыше 700 человек

В Азербайджане в 2021 году зафиксировано 1649 дорожно-транспортных происшествие (ДТП), в них погибли 706 человек, сообщает Госкомстат.

По данным статистики, число зафиксированных ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3,9%.

В ДТП за 2021 год пострадали и погибли 2158 человек (рост на 2,5%), включая 706 человек погибли, 1452 - получили травмы и увечья.

При этом отмечается, что 79% погибших и 72,2% пострадавших в результате ДТП - мужчины.

За прошедший год произошло 18 инцидентов, повлекших смерть или телесные повреждения из-за вождения в нетрезвом виде, в результате чего 8 человек погибли и 17 получили травмы. 72,2% ДТП совершили водители легковых автомобилей.

"43,7% всех дорожно-транспортных происшествий произошло с участием транспортных средств и пешеходов, 34,8% - с участием нескольких транспортных средств, 21,5% - с участием одного транспортного средства", - подчеркивает ведомство.

Согласно статданным, 42,1% происшествий произошло днем, 37,4% - ночью, 20,5% - в сумерках, 29,2% - в выходные дни.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДТП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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