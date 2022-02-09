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СНГ 09.02.2022 15:21

Россия не намерена открывать дополнительную военную базу в Кыргызстане

Посол РФ в Кыргызстане Николай Удовиченко заявил, что Россия не намерена открывать дополнительную военную базу в Кыргызстане.

"Россия не намерена открывать дополнительную военную базу в Кыргызстане", - сказал Удовиченко на брифинге в среду в Бишкеке.

По его словам, планов об открытии дополнительной военной базы нет, не предусматривается и увеличение военного потенциала. "В этом нет необходимости. Если будет меняться ситуация, вопрос может встать", - сказал Удовиченко.

В Кыргызстане расположена российская авиабаза Кант. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.

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