Посол РФ в Кыргызстане Николай Удовиченко заявил, что Россия не намерена открывать дополнительную военную базу в Кыргызстане.

"Россия не намерена открывать дополнительную военную базу в Кыргызстане", - сказал Удовиченко на брифинге в среду в Бишкеке.

По его словам, планов об открытии дополнительной военной базы нет, не предусматривается и увеличение военного потенциала. "В этом нет необходимости. Если будет меняться ситуация, вопрос может встать", - сказал Удовиченко.

В Кыргызстане расположена российская авиабаза Кант. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.