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Дальнее зарубежье 09.02.2022 16:12

Замглавы британского Минздрава извинилась за несоблюдение мер безопасности после положительного теста на COVID-19

Замминистра здравоохранения Великобритании Джиллиан Киган попросила прощения за то, что не прервала запланированную встречу после того, как получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

"Мне сообщили о том, что мой результат теста положительный, когда я слушала трех отцов, дочери которых покончили собой. Я сообщила им о результатах и предприняла меры предосторожности, но с их согласия я осталась на некоторое время, чтобы выслушать их истории", - написала Киган в своем твиттере.

"Я должна была немедленно завершить встречу и, если подумать, я ошибочно оценила ситуацию. Я хочу быть искренней и извиниться за ошибку, которую совершила", - подчеркнула она.

По словам Киган, она прошла плановое тестирование на COVID-19 перед встречей. Сейчас она чувствует себя хорошо и соблюдает режим изоляции дома.

Как сообщает издание The Guardian, позднее другой заместитель британского министра здравоохранения Эд Аргар сообщил, что глава Минздрава Саджид Джавид принял извинения Киган.

"Хоть я и не говорил с Джиллиан и не видел ее ни вчера, ни сегодня, из ее твиттера я понял, что она изложила обстоятельства и извинилась. Как мне известно, она также поговорила с главой министерства и принесла ему извинения, он эти извинения принял", - приводит The Guardian слова Аргара.

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