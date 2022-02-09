Японские власти перенаправят в Европу часть закупаемого Японией газа

Токио на фоне ситуации вокруг Украины отправит в Европу часть сжиженного природного газа, импортируемого в Японию, сообщило в среду агентство "Дзидзи" со ссылкой на министра промышленности страны Коити Хагиуду.
По данным "Дзидзи", японское правительство вначале обеспечит достаточные запасы газа для энергетики Японии, после чего попросит о сотрудничестве компании, связанные с поставками газа, об его отправке в Европу.
Ранее в среду японские СМИ сообщали, что правительство Японии приняло решение о перенаправлении части закупаемого ею сжиженного природного газа в Европу, если украинский кризис приведет к перебоям в поставках из России.
В свою очередь издание "Таймс оф Джэпэн" напоминает, что в минувший понедельник Энергетический совет ЕС-США в связи с ситуацией вокруг Украины подтвердил необходимость заключения краткосрочных соглашений на поставки газа в ЕС. Решение властей Японии о перенаправлении газа в ЕС является частью этих планов, поясняет издание.
Агентство Bloomberg ранее сообщало, что американская администрация, опасаясь сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, обратилась к крупнейшим покупателям газа и попросила их сократить закупки, чтобы газ можно было перенаправить в Европу.
По информации Bloomberg, команда президента США Джо Байдена во главе с советником госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном ведет, в частности, переговоры с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией.
Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и к компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ.
В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, и напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.
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