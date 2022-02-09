Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.02.2022 16:32

Японские власти перенаправят в Европу часть закупаемого Японией газа

Токио на фоне ситуации вокруг Украины отправит в Европу часть сжиженного природного газа, импортируемого в Японию, сообщило в среду агентство "Дзидзи" со ссылкой на министра промышленности страны Коити Хагиуду.

По данным "Дзидзи", японское правительство вначале обеспечит достаточные запасы газа для энергетики Японии, после чего попросит о сотрудничестве компании, связанные с поставками газа, об его отправке в Европу.

Ранее в среду японские СМИ сообщали, что правительство Японии приняло решение о перенаправлении части закупаемого ею сжиженного природного газа в Европу, если украинский кризис приведет к перебоям в поставках из России.

В свою очередь издание "Таймс оф Джэпэн" напоминает, что в минувший понедельник Энергетический совет ЕС-США в связи с ситуацией вокруг Украины подтвердил необходимость заключения краткосрочных соглашений на поставки газа в ЕС. Решение властей Японии о перенаправлении газа в ЕС является частью этих планов, поясняет издание.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что американская администрация, опасаясь сокращения поставок российского газа в Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины, обратилась к крупнейшим покупателям газа и попросила их сократить закупки, чтобы газ можно было перенаправить в Европу.

По информации Bloomberg, команда президента США Джо Байдена во главе с советником госдепартамента по энергетической безопасности Амосом Хохштейном ведет, в частности, переговоры с Китаем, Японией, Южной Кореей, Индией.

Белый дом также обратился к производителям газа, включая Катар, Нигерию, Египет, Ливию и к компаниям, работающим в Алжире, с просьбой увеличить производство в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила ранее, что ЕС обсуждает с США и другими странами поставки газа в Европу на фоне беспокойства Брюсселя в отношении перспектив газового экспорта из РФ.

В Москве отрицают, что "Газпром" может нарушить ранее достигнутые договоренности по импорту газа, и напоминают, что Россия всегда была надежным поставщиком энергоносителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]