Как уберечь себя от цифровых угроз: чек-лист «Лаборатории Касперского»

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, в Азербайджане 87% респондентов сталкивались с мошенничеством лично. 57% указали на такие варианты мошенничества, как предложения получения выигрыша в лотереях, 21% встречались с лицами, выдающими себя за представителей банка, которые просили подтвердить пароль, номер банковской карты, пин-код,CVV-код или другие данные по карте / счете, 21% делалипокупки на неизвестных / новых сайтах по «очень привлекательным скидкам» без последующего предоставления товаров / услуг. В 88% случаев злоумышленники звонили или писали на личные номера, а в 83% письма приходили также на личный электронный адрес опрошенных или их близких.
Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы и изобретают новые, поэтому в интернете, какивжизни, стоит сохранять бдительность.
Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане напоминает об основных правилах безопасности:
*Исследование было проведено исследовательской компаниейERA Marketing Center, в сентябре - октябре 2021 года. Методомface-to-faceбыли опрошены жители города Баку, Гянжи и Сумгаита, которые сталкивались с кибер мошенничеством. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.
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