Как уберечь себя от цифровых угроз: чек-лист «Лаборатории Касперского»

Согласно опросу «Лаборатории Касперского»*, в Азербайджане 87% респондентов сталкивались с мошенничеством лично. 57% указали на такие варианты мошенничества, как предложения получения выигрыша в лотереях, 21% встречались с лицами, выдающими себя за представителей банка, которые просили подтвердить пароль, номер банковской карты, пин-код,CVV-код или другие данные по карте / счете, 21% делалипокупки на неизвестных / новых сайтах по «очень привлекательным скидкам» без последующего предоставления товаров / услуг. В 88% случаев злоумышленники звонили или писали на личные номера, а в 83% письма приходили также на личный электронный адрес опрошенных или их близких.

Злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы и изобретают новые, поэтому в интернете, какивжизни, стоит сохранять бдительность.

Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане напоминает об основных правилах безопасности:

не переходите по сомнительным ссылкам из почты, сообщений в мессенджерах иСМС, даже если их прислали знакомые;

не сообщайте третьим лицам, даже если они представляются по телефону сотрудниками банков или госучреждений, конфиденциальную информацию, в том числе одноразовый код из СМС и push-уведомлений;

установите решение, определяющее мошеннические и спам-номера;

помните, если предложение по телефону или в интернете звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это фейк;

регулярно обновляйте установленные приложения и операционную систему;

обратите внимание на настройки приватности в социальных сетях и на популярных платформах, разобраться во всех тонкостях можно здесь:privacy.kaspersky.com/ru/;

используйте уникальные надёжные и разные пароли для всех своих аккаунтов (минимум 12 символов с буквами в разном регистре и спецсимволами);

в тех сервисах, которые это позволяют, настройте двухфакторную авторизацию;

скачивайте приложения только из официальных магазинов и периодически проверяйте, какие программы установлены на устройстве;

внимательно проверяйте название сайта в адресной строке перед тем, как вводить на нём свои личные или платёжные данные;

установите надёжное защитное решение, в том числе и на мобильных устройствах: оно не даст перейти по фишинговой ссылке и установить вредоносное ПО.

*Исследование было проведено исследовательской компаниейERA Marketing Center, в сентябре - октябре 2021 года. Методомface-to-faceбыли опрошены жители города Баку, Гянжи и Сумгаита, которые сталкивались с кибер мошенничеством. Всего было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.