Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2021г увеличились на 3%

Объем перевозок грузов по территории Азербайджана в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) за 2021 год составил 39 млн 627,4 тыс. тонн, что на 3% выше показателя 2020 года, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Госкомстате.
По данным Госкомстата, за отчетный период 13 млн 462,8 тыс. тонн или 34% всех грузоперевозок в рамках коридора пришлось на железнодорожный транспорт (рост по сравнению с 2020г на 5% - ИФ), 21 млн 606,6 тыс. тонн или 54,5% - автомобильный (рост на 4,6%), 4 млн 558 тыс. тонн или 11,5% - морской транспорт (спад на 9,1%).
Доля транзитных грузов, перевезенных через коридор в отчетный период, составила 22,3% от общего объема грузоперевозок в этом направлении или 8 млн 826,3 тыс. тонн (рост на 5,3% - ИФ).
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
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