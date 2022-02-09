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Здравоохранение 09.02.2022 15:42

В Азербайджане антирекорд суточного числа заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 7 779 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 718 тыс. 145, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Это антирекорд с начала пандемии по числу заражений за сутки. Предыдущий рекорд – 7704 случаев – был установлен 5 февраля 2022 года.

Накануне было зафиксировано 7032 случая заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 28 человек (накануне - 22). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 8 948 человек.

От COVID-19 вылечились 660 тыс. 112 человек (+ 6 315 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 49 тыс. 85 человек.

За сутки медики провели 19 314 теста на коронавирус против 17 889 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 316 тыс. 102 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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