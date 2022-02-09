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Внешняя политика 09.02.2022 16:20

Баку и Кишинев обсудили сотрудничество в рамках ЮГК – глава МИД Азербайджана

Официальный Баку намерен развивать сотрудничество с Кишиневом в вопросах поставок газа в рамках проекта Южный газовый коридор (ЮГК), заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В вопросе газоснабжения, Азербайджан с рядом европейских стран вывел сотрудничество на новый уровень. В рамках проекта ЮГК на следующем этапе обсуждается вопрос расширения списка европейских стран, которые могут воспользоваться газоснабжением, включая страны в регионе Западные Балканы и Молдову», - сказал Байрамов в среду в Баку на совместной пресс-конференции с вице-премьером Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Байрамов также отметил, что Азербайджан и Молдова намерены расширять сотрудничество, в частности, отметил сферу поддержки малого и среднего бизнеса. «На встрече с моим коллегой были обсуждены перспективы по взаимодействию в области АПК, телекоммуникаций, а также поддержки МСП», - подчеркнул Байрамов.

Попеску, в свою очередь отметил, что Инвестиционное агентство Молдовы и Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Кроме этого, Байрамов отметил, что Баку и Кишинев договорились ежегодно проводить политические консультации для развития двусторонних отношений. Он добавил, что в результате переговоров с молдавским коллегой была достигнута договоренность о сотрудничестве в области разминирования освобожденных территорий -Восточного Зангезура и Карабаха. «Господин Попеску выразил готовность Молдовы в оказании поддержки Азербайджану в этом вопросе. Соответствующие структуры двух стран наладят совместную работу. Мы очень ценим поддержку Молдовы в этом важном для нас вопросе», - подчеркнул Байрамов.

Попеску высоко оценил нынешний уровень двусторонних отношений с Азербайджаном, выразив желание усилить экономическое взаимодействие. «На сегодняшний день в Молдове осуществляют свою деятельность порядка 130 компаний с азербайджанским капиталом. Это очень хороший показатель, однако мы бы хотели бы расширить этот показатель, увеличить объем торговли, бизнес-связи и инвестиции, что принесет выгоду обеим сторонам. В этом контексте мы планируем в скором будущем проведение бизнес-форума», - сказал Попеску.

Он отметил, что на встрече также обсуждался вопрос постепенного решения роуминговых тарифов мобильных операторов обеих стран.

Попеску добавил, что Баку и Кишинев в ближайшее время могут наладить прямое авиасообщение.

Х.Насирзаде

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Тэги: МОЛДОВА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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