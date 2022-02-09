Украина получила от Великобритании груз с военно-технической помощью

На Украину из Великобритании 8-9 февраля прибыл груз с военно-технической помощью, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. "8-9 февраля в Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью - товары военного назначения и техника для территориальных войск обороны ВСУ: бронежилеты, каски и др.", - написал Резников в Twitter.

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