Украина получила от Великобритании груз с военно-технической помощью

На Украину из Великобритании 8-9 февраля прибыл груз с военно-технической помощью, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"8-9 февраля в Украину из Великобритании прибыл груз с военно-технической помощью - товары военного назначения и техника для территориальных войск обороны ВСУ: бронежилеты, каски и др.", - написал Резников в Twitter.
Иран рассчитывает на скорейшее подписание с Азербайджаном соглашения о преференциальной торговле – Мусави
Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян
Баку и Кишинев обсудили сотрудничество в рамках ЮГК – глава МИД Азербайджана
Японские власти перенаправят в Европу часть закупаемого Японией газа
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2021г увеличились на 3%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2021г превысила $430
В Азербайджане антирекорд суточного числа заражений COVID-19
Как уберечь себя от цифровых угроз: чек-лист «Лаборатории Касперского»
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров