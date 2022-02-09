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Дальнее зарубежье 09.02.2022 19:43

Украина просит суд США отказать Татнефти в вызове 52 банков из опасений, что Россия получит конфиденциальные сведения

Украина просит суд США заблокировать ходатайства "Татнефти" о вызове в суд представителей 52 банков в рамках рассмотрения дела о взыскании $173 млн компенсации за потерю доли в "Укртатнафте".

Как сообщает Bloomberg, по мнению украинской стороны, инициированные "Татнефтью" повестки "являются предлогом для требования конфиденциальной информации в то время, когда Россия собирает войска вдоль границы".

"В контексте непосредственной угрозы вторжения России в Украину, российской нефтяной компании, имеющей тесные связи с российским правительством, не должно быть позволено использовать раскрытие в качестве предлога для требования конфиденциальной информации, касающейся военной и национальной безопасности Украины и ее денежно-кредитной стабильности", - цитирует агентство представителя Украины с заседания суда.

Отмечается, что судебные повестки были направлены, в частности, в Citigroup Inc. (SPB:C), JPMorgan, Credit Suisse, Danske Bank и Резервный банк Австралии,

По словам выступавших в суде официальных лиц Украины, повестки Татнефти содержат запросы на информацию, не относящуюся к делу, в том числе "об активах и финансовых операциях Украины и третьих сторон, играющих ключевую роль в таких стратегических отраслях, как оборона, энергетика, транспорт и связь".

ЗАО "Укртатнафта" было создано в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к "Татнефти", еще 28,7788% - Минземимущества Татарстана.

"Татнефть" утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший "Укртатнафту" в 2003-2004 годах Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности вновь приступил к руководству предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ.

В связи с захватом ЗАО "Укртатнафта" в мае 2008 года "Татнефть" предъявила иск Украине. В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу российской компании и обязал Украину выплатить компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В 2017 году "Татнефть" обратилась в суды США, Великобритании и РФ с заявлением о взыскании с Украины $144 млн. Позже Федеральный суд в Вашингтоне подтвердил решение и добавил проценты: общая сумма к взысканию достигла $173 млн.

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