Парламент Словакии одобрил договор об оборонном сотрудничестве с США

Парламент Словакии большинством голосов в среду одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве с США, передает агентство Associated Press (AP).

"За" договор проголосовали 79 депутатов "против" - 60 в 150-местном словацком парламенте.

Договор был подписан 3 февраля госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Словакии Ярославом Надем. Теперь, уточняет AP, договор должен быть ратифицирован президентом Словакии Зузаной Чапутовой, которая поддерживает соглашение.

Договор позволяет США в течение 10 лет использовать две военно-воздушные базы в Словакии, члена НАТО - в Слиаче и Малацки Кухине. При этом Братислава должна получить $100 млн от США для модернизации этих баз.

Соглашение вызвало критику со стороны словацкой оппозиции, отмечавшей, что договор подорвет суверенитет Словакии, сделает возможным постоянное размещение войск США в стране и даже ядерного оружия. В минувший вторник тысячи противников договора собрались на акцию протеста у парламента Словакии.

Однако правительство Словакии и администрация США отвергли подобные опасения.

AP отмечает, что Словакия и США подписали этот договор на фоне роста напряженности вокруг Украины. Вместе с тем, уточняет агентство, США имеют подобные соглашения еще с 23 странами НАТО, включая Польшу и Венгрию, которые наряду со Словакией граничат с Украиной.

AP добавляет, что любое размещение войск США в Словакии требует одобрения правительства и парламента страны.