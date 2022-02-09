ЕС планирует обеспечить инвестиции в объеме 43 млрд евро в расширение производства микросхем

Европейская комиссия (ЕК) представила план по поддержке производства полупроводниковых компонентов в регионе, который может обеспечить сектору доступ к более чем 43 млрд евро в виде государственных и частных инвестиций.
Как отмечается в заявлении ЕК, целью плана под названием European Chips Act является выработка мер для предотвращения и эффективной борьбы с нехваткой поставок полупроводников. ЕС намерен достичь цели по увеличению своей доли на глобальном рынке микросхем вдвое, до 20%, к 2030 году.
"Обеспечение поставок наиболее продвинутых чипов стало экономическим и геополитическим приоритетом. Мы стараемся сделать все, чтобы полностью гарантировать поставки и избежать возможных шоков для экономики", - заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Пока остается неясным, каким образом ЕК намеревается обеспечить намеченный объем инвестиций. Некоторая часть может быть выделена за счет перераспределения денег в бюджете ЕС, считает исследователь аналитического центра Bruegel Никлас Пуатье. Какая-то часть, вероятнее всего, также поступит от государств-членов блока и частных компаний. Однако самая большая доля будет обеспечена за счет субсидий, которые выделяются для строительства инфраструктуры в Европе, отметил Пуатье.
При этом значительные субсидии станут возможными, поскольку представленный план предполагает послабления в законах о государственном субсидировании для поддержки проектов, направленных на усиление сектора микросхем.
Усилия Европы по увеличению производства полупроводниковых компонентов предпринимаются на фоне глобальных проблем в поставках этой продукции, которые в течение прошлого года негативно сказались на других связанных отраслях промышленностях, например, автомобильной и потребительской электроники. Между тем европейские страны остаются важными поставщиками материалов и оборудования, необходимого для производства полупроводников, но значительно отстают от США и азиатских стран в выпуске большинства видов микросхем.
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