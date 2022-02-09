Япония продлит ограничения по COVID-19 в 13 префектурах еще на три недели

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в среду объявил, что на фоне роста заболеваемости штаммом коронавируса "омикрон" продлит ограничения в 13 префектурах, включая Токио, на три недели, сообщила газета The Guardian.

В Японии на фоне распространения "омикрона" отмечаются рекордные с начала пандемии в этой стране показатели заболеваемости и летальных исходов, уточняет газета.

Японское правительство в свою очередь вместе с местными властями Токио и Осаки организует около 1 тыс. временных медицинских учреждений для лечения пациентов с COVID-19.

Нынешние ограничения вступили в силу на части территории Японии с конца января: изначально предполагалось, что действовать они будут до 13 февраля. В рамках мер ресторанам разрешено работать до 21:00, а в случае если заведения продают алкоголь, то они должны закрываться на час раньше - в 20:00. Ограничено посещение спортивных и культурных мероприятий. Владельцам коммерческих предприятий, не соблюдающих ограничения, грозит штраф.

За весь период пандемии в Японии было выявлено более 3,6 млн случаев заражения коронавирусом и около 19,5 тыс. смертей от последствий заболевания.