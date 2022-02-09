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Дальнее зарубежье 09.02.2022 17:15

Король Испании Филипп VI заразился COVID-19

Королевский двор Испании сообщил о том, что король Филипп VI заразился коронавирусом COVID-19.

"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - цитируют испанские СМИ заявление королевского двора.

В заявлении отмечается, что общее состояние короля хорошее, и что он продолжит работу из своей резиденции.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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