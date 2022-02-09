Король Испании Филипп VI заразился COVID-19

Королевский двор Испании сообщил о том, что король Филипп VI заразился коронавирусом COVID-19.

"В соответствии с правилами, установленными органами здравоохранения, Его Величество будет находиться в изоляции в течение семи дней", - цитируют испанские СМИ заявление королевского двора.

В заявлении отмечается, что общее состояние короля хорошее, и что он продолжит работу из своей резиденции.