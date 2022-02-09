Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян

Армения передала Азербайджану останки 108 лиц, числившихся пропавшими без вести в период первой карабахской войны 1990-ых гг., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"В течение последнего года мы передали Азербайджану останки 108 лиц, числившихся пропавшими без вести с первой карабахской войны. В предстоящие дни готовимся передать останки еще двух лиц. Мы вернули останки без предварительных условий, это гуманитарный вопрос, и не является для нас предметом торга", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, на встрече с президентом Азербайджана 4 февраля в режиме видеоконференции были обсуждены пути решения гуманитарных вопросов.

"Мы говорили о судьбах пропавших без вести во время первой карабахской войны и 44-дневной войны (осенью 2020 года - ИФ). Азербайджан заявляет о порядка 4 тыс. без вести попавших в первую войну. По официальным данным, с армянской стороны в первую войну пропавшими без вести считаются 777 человек. По результатам 44-дневной войны, 217 лиц числятся пропавшими без вести. Надеемся, что удастся наладить сотрудничество по выяснению судеб всех пропавших без вести лиц", - отметил Пашинян.