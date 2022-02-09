Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян

Армения передала Азербайджану останки 108 лиц, числившихся пропавшими без вести в период первой карабахской войны 1990-ых гг., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"В течение последнего года мы передали Азербайджану останки 108 лиц, числившихся пропавшими без вести с первой карабахской войны. В предстоящие дни готовимся передать останки еще двух лиц. Мы вернули останки без предварительных условий, это гуманитарный вопрос, и не является для нас предметом торга", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в среду.
По его словам, на встрече с президентом Азербайджана 4 февраля в режиме видеоконференции были обсуждены пути решения гуманитарных вопросов.
"Мы говорили о судьбах пропавших без вести во время первой карабахской войны и 44-дневной войны (осенью 2020 года - ИФ). Азербайджан заявляет о порядка 4 тыс. без вести попавших в первую войну. По официальным данным, с армянской стороны в первую войну пропавшими без вести считаются 777 человек. По результатам 44-дневной войны, 217 лиц числятся пропавшими без вести. Надеемся, что удастся наладить сотрудничество по выяснению судеб всех пропавших без вести лиц", - отметил Пашинян.
Японские власти перенаправят в Европу часть закупаемого Японией газа
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за 2021г увеличились на 3%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2021г превысила $430
В Азербайджане антирекорд суточного числа заражений COVID-19
Как уберечь себя от цифровых угроз: чек-лист «Лаборатории Касперского»
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Украина получила от Великобритании груз с военно-технической помощью
Пашинян хочет подписать договор о строительстве ж/д через Армению, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров