Пашинян хочет подписать договор о строительстве ж/д через Армению, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости подписания договора о железной дороге, которая по армянской территории свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой.

"Необходимо де-юре зафиксировать, подписать это на бумаге", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, Армения передала Азербайджану и России предложения также по открытию автомобильных путей. "Что касается дорог, то мы передали предложения Азербайджану, России, международным партнерам. При положительном ответе Азербайджана мы готовы реализовать работы по восстановлению и строительству автотранспортных путей", - отметил премьер Армении.