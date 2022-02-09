Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Регион 09.02.2022 17:27

Пашинян хочет подписать договор о строительстве ж/д через Армению, которая свяжет Азербайджан с Нахчываном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости подписания договора о железной дороге, которая по армянской территории свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой.

"Необходимо де-юре зафиксировать, подписать это на бумаге", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в среду.

По его словам, Армения передала Азербайджану и России предложения также по открытию автомобильных путей. "Что касается дорог, то мы передали предложения Азербайджану, России, международным партнерам. При положительном ответе Азербайджана мы готовы реализовать работы по восстановлению и строительству автотранспортных путей", - отметил премьер Армении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЖЕЛДОРОГА, ДОГОВОР


Похожие новости


Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян Макрон приветствовал шаг гуманизма со стороны Азербайджана ЮНЕСКО отправит миссию в Азербайджан и в Армению Макрон организовал встречу с Алиевым, Пашиняном и Мишелем Армения вскоре начнет строительство ж/д на своей территории в рамках Зангезурского коридора Кандидат в президенты Армении Хачатурян выступил за установление мира с Азербайджаном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]