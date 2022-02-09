Россия не строит агрессивных планов против Украины, но такие планы, возможно, есть у США - МИД РФ

У России нет агрессивных планов в отношении Украины, Москва не исключает, что они есть у США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!» - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она отметила, что заявления США о ситуации вокруг Украины и якобы агрессивных планах России напоминают те, которые делались перед вторжением в Ирак.
«У нас таких агрессивных планов нет, но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки», - добавила официальный представитель МИД РФ.
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