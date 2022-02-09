Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.02.2022 19:12

Россия не строит агрессивных планов против Украины, но такие планы, возможно, есть у США - МИД РФ

У России нет агрессивных планов в отношении Украины, Москва не исключает, что они есть у США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Когда нам приписывают агрессивные действия, да еще в отношении страны, в которой люди, многие граждане Украины, сопереживают нашу общую историю, и за это подвергаются критике киевского режима и президента Украины, как же мы можем вынашивать планы на некие агрессивные действия, тем более военные действия полноформатные? Это абсурд!» - сказала Захарова на брифинге в среду.

Она отметила, что заявления США о ситуации вокруг Украины и якобы агрессивных планах России напоминают те, которые делались перед вторжением в Ирак.

«У нас таких агрессивных планов нет, но у меня есть ощущение, что они есть у Соединенных Штатов Америки», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, УКРАИНА


Похожие новости


Глава Форин офиса прилетела в Москву В Киеве не видят отвода российских войск от украинской границы - Кулеба Россия выступает за инклюзивный характер межливийского диалога с участием всех обладающих влиянием политических сил - МИД РФ Информационная кампания Запада против России резко обострилась с началом ОИ-2022 - Захарова Решение США отправить военных в Европу - деструктивный шаг, усиливает военную напряженность - Грушко Глава МИД Украины предостерегает Запад от втягивания в дискуссию с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]