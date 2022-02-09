В Украину из США прибыл очередной самолет с боеприпасами - министр обороны Резников

Девятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

«Девятая «птица» от США и второй грузовой самолет с военной помощью для Вооруженных сил Украины от наших партнеров, который прибыл в «Борисполь» сегодня! В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов от США», - написал Резников в твиттере.

Министр также напомнил, что 8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании.