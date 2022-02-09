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ТЭК 09.02.2022 19:46

Азербайджан и США обсудили возможности производства водорода

Экспорт зеленой энергии и возможности производства водорода в будущем, а также сотрудничество с международными компаниями, обсуждались в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и посла США Ли Литценбергера, сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние отношения в сфере энергетики, VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК) и перспективы расширения коридора, говорится в сообщении, в среду опубликованном на сайте ведомства.

Шахбазов назвал VIII министерское заседание в рамках ЮГК продуктивным, и отметил, что оно будет полезным для дальнейшего развития проекта.

В ходе встречи посол США отметил, что природный газ будет играть важную роль в энергетическом переходе, «и поэтому важно поощрять инвестиции в газовые проекты».

«Литценбергер подчеркнул, что Азербайджан является надежным энергопоставщиком», - говорится в сообщении Минэнерго.

Стороны также обменялись мнениями о проектах в области возобновляемых источников энергии.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ЭНЕРГЕТИКА, ВОДОРОД, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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