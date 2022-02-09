Азербайджан и США обсудили возможности производства водорода

Экспорт зеленой энергии и возможности производства водорода в будущем, а также сотрудничество с международными компаниями, обсуждались в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и посла США Ли Литценбергера, сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние отношения в сфере энергетики, VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета «Южного газового коридора» (ЮГК) и перспективы расширения коридора, говорится в сообщении, в среду опубликованном на сайте ведомства.

Шахбазов назвал VIII министерское заседание в рамках ЮГК продуктивным, и отметил, что оно будет полезным для дальнейшего развития проекта.

В ходе встречи посол США отметил, что природный газ будет играть важную роль в энергетическом переходе, «и поэтому важно поощрять инвестиции в газовые проекты».

«Литценбергер подчеркнул, что Азербайджан является надежным энергопоставщиком», - говорится в сообщении Минэнерго.

Стороны также обменялись мнениями о проектах в области возобновляемых источников энергии.

Р.Керимов