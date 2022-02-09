Россельхознадзор с 10 февраля разрешает ввоз томатов и яблок еще с 16 предприятий Азербайджана.
Как сообщает служба, это решение принято по итогам проведенного агентством пищевой безопасности Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, изучения азербайджанскими коллегами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга. Поставки будут возможны под гарантии агентства.
Таким образом, отправки томатов теперь возможны с 226 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, яблок - с 77 предприятий.
Ограничения на экспорт в РФ из Азербайджана томатов и яблок действовали с 10 декабря 2020 года.
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