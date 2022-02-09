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АПК 09.02.2022 19:50

Россельхознадзор с 10 февраля разрешает ввоз томатов и яблок еще с 16 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 10 февраля разрешает ввоз томатов и яблок еще с 16 предприятий Азербайджана.

Как сообщает служба, это решение принято по итогам проведенного агентством пищевой безопасности Азербайджана фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, изучения азербайджанскими коллегами протоколов лабораторных испытаний и актов мониторинга. Поставки будут возможны под гарантии агентства.

Таким образом, отправки томатов теперь возможны с 226 азербайджанских предприятий и 1 кооператива, яблок - с 77 предприятий.

Ограничения на экспорт в РФ из Азербайджана томатов и яблок действовали с 10 декабря 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ, ЯБЛОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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