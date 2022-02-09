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J&J временно остановила производство однокомпонентных вакцин от COVID-19

Американская Johnson & Johnson (J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, временно остановила производство однокомпонентной вакцины от коронавируса на заводе в нидерландском Лейдене, сообщила газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

На данный момент завод в Нидерландах производит вакцину от другого вируса, которая, вероятнее, более прибыльна, написала NYT.

Остановка производства, которая длится с конца 2021 года, может привести к уменьшению поставок вакцин J&J от COVID-19 на сотни миллионов доз, отметил один из источников. Однако пока не ясно как она повлияла на поставки, поскольку J&J сообщила, что запасы компании насчитывают миллионы полностью готовых вакцин. Представитель компании Джейк Сарджент в комментарии для NYT также заявил, что J&J продолжает поставлять готовые вакцины от коронавируса на упаковочные заводы.

Компания планирует возобновить производство вакцин от COVID-19 в Лейдене в марте, добавила NYT.

Котировки акций J&J растут на 0,18% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.

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Тэги: США, J&J, ВАКЦИНА, ОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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