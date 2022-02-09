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ТЭК 09.02.2022 20:33

Нефть снова подорожала после выхода данных о падении запасов в США

Цены на нефть вновь перешли к росту вечером в среду после выхода данных министерства энергетики США о недельной динамике запасов этого энергоресурса в стране.

Данные показали, что запасы нефти в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 4 февраля, уменьшились на 4,76 млн баррелей - до 410,39 млн баррелей. Между тем эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей и составили 248,39 млн баррелей, дистиллятов - на 930 тыс. баррелей, до 121,81 млн баррелей.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:50 по бакинскому времени в среду составила $91,86 за баррель, что на $1,08 (1,19%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $90,34 за баррель, что на $0,98 (1,1%) выше итогового значения сессии во вторник.

Тем временем понижательным фактором для рынка является беспокойство трейдеров из-за потенциального увеличения поставок нефти из Ирана в случае, если стране удастся заключить прорывное соглашение по восстановлению ядерной сделки. Во вторник начался очередной раунд непрямых переговоров в Вене между Ираном и США через посредников - других участников сделки.

В случае если США снимут санкции с Ирана, запрещающие импорт иранской нефти, поставки могут увеличиться на 1 млн б/с или даже больше в течение 4-6 месяцев, написали аналитики Rystad Energy.

Участники рынка также отмечают, что цены на нефть днем снижались на фоне наметившейся деэскалации украинского кризиса, хотя напряжение остается сильным, написал MarketWatch.

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Тэги: МИР, США, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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