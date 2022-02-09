Жириновский с «омикроном» находится в ЦКБ, его состояние стабильное - Минздрав

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) с коронавирусом, стабильное, сообщает Минздрав РФ.
В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон».
«Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснили в пресс-службе.
О том, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом, сообщил ранее в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».
В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.
Баку и Багдад провели межмидовские политконсультации
Иран рассчитывает на скорейшее подписание с Азербайджаном соглашения о преференциальной торговле – Мусави
Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян
Нефть снова подорожала после выхода данных о падении запасов в США
Английская Petrofac изучит технологии производства "зеленого" водорода для проекта на Сахалине
Россельхознадзор с 10 февраля разрешает ввоз томатов и яблок еще с 16 предприятий Азербайджана
СМИ назвали причиной отсрочки церемонии награждения фигуристов РФ за победу на ОИ-2022
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2021г превысила $430
В Азербайджане антирекорд суточного числа заражений COVID-19
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров