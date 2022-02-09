Жириновский с «омикроном» находится в ЦКБ, его состояние стабильное - Минздрав

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) с коронавирусом, стабильное, сообщает Минздрав РФ.

В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон».

«Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснили в пресс-службе.

О том, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом, сообщил ранее в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.