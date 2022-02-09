Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.02.2022 20:47

Жириновский с «омикроном» находится в ЦКБ, его состояние стабильное - Минздрав

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося на лечении в Центральной клинической больнице (ЦКБ) с коронавирусом, стабильное, сообщает Минздрав РФ.

В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом «ковид-омикрон».

«Его состояние стабильное, Жириновскому оказывается вся необходимая медицинская помощь», - пояснили в пресс-службе.

О том, что Жириновский госпитализирован в ЦКБ с коронавирусом, сообщил ранее в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. На просьбу прокомментировать сообщения телеграм-каналов о том, что у Жириновского поражено 50-75% легких, источник сказал: «Да, поражение легких серьезное».

В последнее время Жириновский не появлялся на публичных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЖИРИНОВСКИЙ, СОСТОЯНИЕ, МИНЗДРАВ


Похожие новости


Жириновский решил обмениваться рукопожатием только с президентом, премьером и председателем Госдумы Жириновский проиграл иск к главе китайского бюро Financial Times, назвавшему политика агентом КГБ Жириновский первым подал документы для регистрации кандидатом в президенты на выборах главы государства - ЦИК РФ Жириновский отправился в Анкару по приглашению турецкой стороны Жириновский считает, что после трагедии в Карелии Голодец должна покинуть свой пост Москва не имела бы никаких последствий от санкций, если раньше уделяла бы больше внимания Баку - Жириновский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]