СМИ назвали причиной отсрочки церемонии награждения фигуристов РФ за победу на ОИ-2022

Церемония награждения победителей командного соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине могла быть отменена из-за проблем с допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой, сообщил в среду портал insidethegames.
Юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом, взятым у 15-летней Валиевой, стала причиной задержки церемонии награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, говорится в сообщении.
В Федерации фигурного катания России «Интерфаксу» отказались комментировать ситуацию. «Пока без комментариев. Они последуют позже», - сказал собеседник агентства.
Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третьей стала команда Япония (63). Награды российским спортсменам должны были вручить 8 февраля, однако организаторы игр перенесли церемонию без объяснений причин.
За команду ОКР в соревнованиях выступила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева.
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