Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 09.02.2022 21:11

СМИ назвали причиной отсрочки церемонии награждения фигуристов РФ за победу на ОИ-2022

Церемония награждения победителей командного соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине могла быть отменена из-за проблем с допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой, сообщил в среду портал insidethegames.

Юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом, взятым у 15-летней Валиевой, стала причиной задержки церемонии награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, говорится в сообщении.

В Федерации фигурного катания России «Интерфаксу» отказались комментировать ситуацию. «Пока без комментариев. Они последуют позже», - сказал собеседник агентства.

Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третьей стала команда Япония (63). Награды российским спортсменам должны были вручить 8 февраля, однако организаторы игр перенесли церемонию без объяснений причин.

За команду ОКР в соревнованиях выступила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ОЛИМПИАДА, РОССИЯ, ФИГУРИСТКА, ТЕСТИРОВАНИЕ


Похожие новости


Путин не исключил проведения Олимпиады 2036 года в России Жуков оценил потенциал сборной России, которая могла бы поехать на зимнюю Олимпиаду, в 200 спортсменов Лукашенко советует "чистым" российским спортсменам ехать на Олимпиаду в Пхенчхан Без России Олимпиада-2018 будет менее интересной – вице-президент НОК Азербайджана Президент Южной Кореи подарил Путину белого тигра и черного медведя - символы Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане Глава ОКР считает заслуженными все награды российских спортсменов на Олимпиаде в Рио

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]