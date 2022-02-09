СМИ назвали причиной отсрочки церемонии награждения фигуристов РФ за победу на ОИ-2022

Церемония награждения победителей командного соревнования по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине могла быть отменена из-за проблем с допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой, сообщил в среду портал insidethegames.

Юридическая проблема, связанная с антидопинговым тестом, взятым у 15-летней Валиевой, стала причиной задержки церемонии награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, говорится в сообщении.

В Федерации фигурного катания России «Интерфаксу» отказались комментировать ситуацию. «Пока без комментариев. Они последуют позже», - сказал собеседник агентства.

Российские фигуристы победили в командном турнире ОИ, набрав 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), третьей стала команда Япония (63). Награды российским спортсменам должны были вручить 8 февраля, однако организаторы игр перенесли церемонию без объяснений причин.

За команду ОКР в соревнованиях выступила спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева.