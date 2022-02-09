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Внешняя политика 09.02.2022 21:22

Баку и Багдад провели межмидовские политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Ирака провели в среду политические консультации, сообщили в МИД Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, иракскую - замглавы МИД Назар Иса Абдулхади Аль-Хейрулла. «В ходе политических консультаций обсуждались вопросы сотрудничества», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В тот же день министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с замминистра иностранных дел Ирака.
«Стороны обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАК, МИД, БАЙРАМОВ


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