В Бельгии и Франции увидели признаки улучшения эпидемиологической обстановки

Бельгийские и французские власти с осторожным оптимизмом отмечают позитивную динамику статистики заражаемости коронавирусом и надеются на скорое облегчение санитарных ограничений.
В Бельгии в среду по результатам минувшей недели объявлено о снижении среднего числа подтвержденных ежедневных случаев заражения COVID-19 на 41% по сравнению с предыдущей неделей. Количество госпитализаций с диагнозом коронавирус уменьшилось на 11%.
Коэффициент воспроизводства вируса упал ниже единицы и составляет на сегодня 0,92.
Ряд партий правящей в стране политической коалиции считают это основанием для скорого облегчения правил.
Газета La Libre Belgique сообщила в среду, что возражавший до недавнего времени против всех послаблений антикоронавирусного режима министр здравоохранения Франк Ванденбрук, выступая накануне перед депутатами Палаты представителей Бельгии, признал, что от «красной» степени эпидемиологической опасности страна может перейти к менее тяжелой - «оранжевой».
Во Франции официальный представитель правительства Габриэль Атталь указал в среду на «основания надеяться» расстаться с применением вакцинного пропуска «в конце марта, начале апреля».
В стране за последнюю неделю отмечено ощутимое снижение новых случаев заражения коронавирусом, хотя власти признают все ещё сильную нагрузку на больницы.
«Очевидное снижение (заражений), мы к этому пришли», - заявил Атталь после заседания совета министров. «Есть основания надеяться, что (...) ситуация достаточно улучшится, чтобы мы были в состоянии отменить последние (ограничительные) меры», - приводит слова представителя французского правительства газета Le Figaro.
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