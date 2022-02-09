Москва готова наращивать темпы развития отношений с Пхеньяном - МИД РФ

Москва неизменно придерживается позиции построения зоны мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, заявил директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины со дня рождения Ким Чен Ира в Москве в среду.
«Россия продолжает придерживаться принципов безальтернативности политико-дипломатического решения ядерной и других проблем Корейского полуострова, которое учитывало бы законные интересы и озабоченности всех заинтересованных сторон. Превращение Северо-Восточной Азии в зону мира, стабильности и процветания неизменно остаётся для нас приоритетной задачей», - заявил Зиновьев.
Он также отметил, что Россия готова наращивать темпы развития отношений с КНДР.
«Со своей стороны подтверждаем готовность делать все возможное для сохранения и приумножения тех результатов, которые были достигнуты для ускорения темпов развития наших отношений во всех областях», - сказал он.
По словам Зиновьева, развитию двусторонних отношений мешает пандемия коронавируса. «Надеемся на скорейшее преодоление (пандемии коронавируса - ИФ) и возобновление наших интенсивных связей, диалога и реализации практических проектов сотрудничества», - подчеркнул он.
В свою очередь посол КНДР в России Син Хон Чхоль выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений между КНДР и РФ.
«Выражаю уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя нашими странами, которые являются близкими соседями и имеют глубокую историческую традицию, будут и дальше укрепляться и развиваться в соответствии с требованиями новой эпохи и в совместных интересах двух стран», - заявил Син Хон Чхоль.
Между тем, председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики пригласил официальную делегацию КНДР принять участие в Восточном экономическом форуме в 2022 году.
«Мне кажется, вашего активного участия в нем не хватает. Надо определиться, надо быть (...) Несмотря на ситуацию с вирусом Дальневосточный экономический форум и в этом году планируется проводить. Мы рады будем встретиться там с вами», - сказал Харитонов.
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