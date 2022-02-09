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Дальнее зарубежье 09.02.2022 21:55

Международная федерация журналистов сообщила о рекордном давлении на прессу в 2021г

В минувшем году мартиролог журналистов, погибших при исполнении своих обязанностей во всем мире, короче, чем в большинстве из последних трех десятков лет, но давление на прессу побило рекорды, отметил Международная федерация журналистов (МФЖ) в своем докладе в среду.

31-й ежегодный доклад МФЖ подробно описывает обстоятельства 47 гибели журналистов в ходе целенаправленных нападений, взрывов и перестрелок, а также два случайных убийств. В 2021 году было зарегистрировано на 18 убийств меньше, чем в 2020.

«Несмотря на это снижение 2021 год стал годом значительного роста числа угроз журналистам и свободе СМИ, - говорится в докладе. - МФЖ зарегистрировала рекордное число задержаний журналистов: 365 человек оказались за решеткой за их репортажи, что значительно больше, чем годом раньше (235). Эти атаки на свободу прессы оказали сдерживающее воздействие на СМИ».

Как правило, сообщает МФЖ, журналистов арестовывают и обвиняют в правонарушениях просто за то, что они освещают протестные движения или пытаются сообщать детали про кризис с коронавирусом, представляющие общественный интерес.

«В 2021 году мы также обнаружили угрозу свободе прессы в лице Pegasus, шпионского программного обеспечения для слежки через мобильные телефоны, которое использовалось для нападений на журналистов - отмечает МФЖ. - Конфиденциальность источников и конфиденциальность личных сообщений журналистов больше не могут считаться чем-то само собой разумеющимся».

«В минувшем году, по меньшей мере, семь женщин-журналисток были убиты во время своей работы по всему миру. Афганистан - страна, которая заплатила самую высокую цену», - констатирует МФЖ, осуждая также онлайн-преследования женщин-журналисток во всем мире, призывая редакции и правительства принять меры для искоренения этого зла.

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Тэги: МИР, ЖУРНАЛИСТЫ, ГИБЕЛЬ, ДАННЫЕ


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