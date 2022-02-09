Официальные лица РФ не примут в этом году участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Российские официальные лица в этом году не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По информации МИД России, российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности по различным причинам участие принимать не будут», - сказала Захарова на брифинге.
«Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность», - отметила она.
По словам Захаровой, «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал».
«Мы знаем, что и в других незападных столицах испытывают примерно то же самое, что и мы. При желании организационный комитет способен в короткие сроки выправить образовавшийся крен, но это уже вопросы к ним», - заявила официальный представитель МИД РФ.
7 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.
«У Путина нет планов участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах», - сказал тогда Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Баку и Багдад провели межмидовские политконсультации
Иран рассчитывает на скорейшее подписание с Азербайджаном соглашения о преференциальной торговле – Мусави
Армения передала Азербайджану останки более 100 лиц, которые числились пропавшими без вести с первой карабахской войны - Пашинян
Прирост запасов нефти Русснефти в 2021г составил 14 млн т
Нефть снова подорожала после выхода данных о падении запасов в США
Английская Petrofac изучит технологии производства "зеленого" водорода для проекта на Сахалине
ЕС планирует обеспечить инвестиции в объеме 43 млрд евро в расширение производства микросхем
СМИ назвали причиной отсрочки церемонии награждения фигуристов РФ за победу на ОИ-2022
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в 2021г превысила $430
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны!
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров