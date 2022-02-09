Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9426 RUR   0.0227 GBR   2.3048 TRY   0.1253

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 89.36 -1.96 Brent 90.78 -1.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 09.02.2022 22:15

Официальные лица РФ не примут в этом году участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Российские официальные лица в этом году не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По информации МИД России, российские официальные лица в предстоящем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по политике безопасности по различным причинам участие принимать не будут», - сказала Захарова на брифинге.

«Безотносительно этого обстоятельства мы вынуждены с сожалением констатировать, что в последние годы конференция все больше трансформируется в такой трансатлантический форум, утрачивая инклюзивность, объективность», - отметила она.

По словам Захаровой, «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал».

«Мы знаем, что и в других незападных столицах испытывают примерно то же самое, что и мы. При желании организационный комитет способен в короткие сроки выправить образовавшийся крен, но это уже вопросы к ним», - заявила официальный представитель МИД РФ.

7 февраля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

«У Путина нет планов участия в Мюнхенской конференции ни в каких форматах», - сказал тогда Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МЮНХЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ


Похожие новости


Лавров на конференции в Мюнхене будет говорить о причинах кризиса международных отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]