В Молдове выделили $3,4 млн на компенсацию потребителям роста тарифов на газ

Правительство Молдовы в среду выделило 60 млн леев ($3,4 млн) для выплаты компенсаций в связи с ростом тарифа на газ экономическим агентам.
Деньги пойдут на полную компенсацию роста цены первых 500 кубометров потребленного газа с января по март 2022 года. Экономические агенты будут оплачивать этот объем газа по прежнему тарифу 11,02 лея за кубометр газа, а все, что будет превышать 500 кубометров, будут оплачивать по действующему тарифу в 15,18 лея.
Премьер Молдовы Наталья Гаврилица сказала на заседании правительства, что решение о выплате компенсаций принято Чрезвычайной комиссией в энергетическом секторе Молдовы .
«В настоящее время правительство работает и над другим механизмом поддержки производителей товаров первой необходимости - хлеба, молока, подсолнечного масла, сахара и другой продовольственной продукции», - добавила она.
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