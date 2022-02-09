Папа Римский призвал молиться за украинское урегулирование и за успех «нормандского формата»

Папа Римский Франциск вновь призвал молиться за мирное решение ситуации на границе с Украиной, назвав войну «безумием», сообщает в среду издание Vatican News.

«Давайте же и дальше молить Бога, чтобы напряженность и военные угрозы были преодолены при помощи серьезного диалога, и чтобы этому способствовали также встречи «нормандского формата». Не будем забывать: война - это безумие!», - заявил понтифик на общей аудиенции, прошедшей в среду.

23 января Франциск в заключении воскресного приветствия Angelus в Ватикане выразил обеспокоенность в связи с растущей напряженностью вокруг Украины и призвал христиан помолиться о мире в этой стране. Также понтифик призывал не допустить конфликта в Украине в своей рождественской речи.