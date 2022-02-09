Более 30 человек пострадали при пожаре в типографии Банка Франции

Не менее 34 человек пострадали при пожаре, который произошел в типографии Банка Франции близ города Клермон-Ферран, сообщили в полиции департамента Пюи-де-Дом.

Пожар начался около 10:00 утра по местному времени в здании Банка Франции, где печатают банкноты, причина возгорания пока не указывается. Прокуратура Клермон-Феррана начала расследование.

В ликвидации пожара задействовали несколько десятков пожарных, из здания эвакуировали всех 387 сотрудников.

На кадрах с места пожара, публикуемых в соцсетях, видно, как над зданием поднимается густой черный дым.

Префектура полиции департамента Пюи-де-Дом сообщила, что в итоге пожарные справились с возгоранием.